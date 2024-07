Ancora un’auto a fuoco sull’A2 tratta in salvo una famiglia di quattro persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoche ore dopo il tragico incidente nel quale ha perso la vita un 42 enne,un episodio che ha fatto temere per la vita disulla A2. Tanto spavento ma, fortunatamente nessuna ferito, per gli occupanti di una Peugeot 207, andata distrutta in un incendio sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’autoveicolo è andato in fiamme, nel corso della notte appena trascorsa, sulla corsia sud, tra Pontecagnano Faiano e Battipaglia. Sul posto i Vigili dele la Polizia Stradale con i caschi rossi che hanno chiesto l’intervento, in via precauzionale, del 118, che ha attivato un’ambulanza edmedica. Ad essereinunadi, con due bambine piccole, che non hanno riportato ferite. La Peugeot è andata distrutta. Da verificare le cause dell’incendio.