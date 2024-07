Una sala della Biblioteca comunale di Sansepolcro intitolata a Fausto Braganti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 – UnadiL’Amministrazioneha organizzato per il 31 luglio alle ore 11:30 un incontro pubblico per l’intitolazioneconsultazione sezione storia locale” posta al piano terra di Palazzo Ducci del Rosso, sededi“Dionisio Roberti” alla memoria dell’amico di sempre. Appassionato di storia locale e autore del libro "M’Arcordo",ha raccolto racconti orali e tradizioni locali del Borgo, creando un ritratto unico e preziososua amata città. In onore del suo contributo alla preservazionestoria ecultura di, ladi lettura dedicata al materiale storiconostrasaràa lui.