Truffa Online a Corchiano | Promettono Guadagni Facili e Truffano un Uomo per 1 250 Euro Denunciati

(Di sabato 27 luglio 2024) L'Aquila - Quattro persone, tra cui due uomini e due donne di età compresa tra 19 e 44 anni, sono state denunciate perai danni di un cittadino a, in provincia di Viterbo. Gli accusati, provenienti da Palombara Sabina, Avellino, Castel di Sangro e Roma, avrebbero ingannato la vittima facendogli perdere 1.250attraverso una sofisticata. Un Inganno Ben Congenito La, consumatasi in rete, si basava su una promessa ditramite l'acquisto di prodotti. Itori hanno presentato alla vittima un sistema di acquisto che garantiva rendimenti elevati, convincendolo a fidarsi di loro. Per rendere l'offerta più credibile, hanno assicurato un guadagno immediato dopo il primo acquisto, un espediente che ha spinto la vittima a investire ulteriormente nella speranza di replicare il successo iniziale.