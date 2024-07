The Boys | annunciata al SDCC la serie prequel The Boys | Vought Rising

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024) TheallaTheL’universo di Thecontinua ad espandersi, con una terzaspin-offquesta sera durante il panel del Comic-Con di San Diego dello show di Prime Video. Thesarà unaincentrata sulle origini della corporazione onnicomprensiva dellaprincipale, con Jensen Ackles e Aya Cash che riprenderanno i rispettivi ruoli di Soldier Boy e Stormfront. Spoiler per il finale della quarta stagione di The. Anche Ackles ha fatto la sua apparizione sul palco della Hall H, confermando che Solider Boy tornerà comes regular per la quinta e ultima stagione dopo aver fatto una breve apparizione nella scena post-credits del finale della quarta stagione. “Fin dall’inizio ho voluto chiudere lacon la quinta stagione”, ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke.