Tennis | pioggia subito protagonista a Parigi 2024 Inizio rinviato per molti italiani Paolini salva

(Di sabato 27 luglio 2024)latornaal Roland Garros. Sembra di essere tornati alla prima settimana dello Slamno, nefasta per tutta la programmazione, e invece siamo alle Olimpiadi di. L’acqua, però, ritorna ancora a farsi sentire:l’degli incontri sui campi esterni di oggi. Non si giocherà prima delle 13:30. Non si giocherà almeno prima delle 13:30, in una situazione che coinvolge direttamente Luciano Darderi e Sara Errani, impegnati rispettivamente contro l’americano Tommy Paul e la cinese Qinwen Zheng. Più tardi sono previsti, ma ritarderanno anche loro a questo punto, Elisabetta Cocciaretto contro la russa in quota neutrale Diana Shnaider, Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la stessa Errani e Jasminenei rispettivi primi turni di doppio.