Stasera Forlì-Cesena un test per due Memorial Sirotti | amichevole ma ‘vera’

(Di sabato 27 luglio 2024): un derby divenuto, ormai, un classico estivo., alle 20, allo stadio Morgagni è in palio ildedicato all’eroico ferroviere forlivese Silver, giunto alla 7ª edizione. Una sfida ‘Vecchia Romagna’ che per gli sportivi forlivesi sarà la prima occasione di vedere in campo la rinnovata formazione affidata ad Alessandro Miramari. Nuovo anche il mister sulla panchina del Cavalluccio che, dopo la promozione in serie B, è ora guidata da Michele Mignani e che nelle prime uscite, ha battuto Alto Savio (18-0), Sampierana (9-1) e Primavera (2-0). Difficoltà crescente diquindi per i bianconeri. Mister Miramari è soddisfatto della prima settimana di allenamento: "Stiamo lavorando assieme in particolare su quello che vorremo fare durante la stagione.