Schlein e Conte Prove di campo largo? Basta un abbraccio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) GIFFONI VALLE PIANA (Salerno) E alla fine si sono incontrati. E abbracciati, e parlati. Non è il bacio fra Breznev e Hoenecker nel graffito su quel che resta del Muro di Berlino, né Benigni che tiene in braccio Berlinguer. Però è già qualcosa di importante, in questo ottovolante di allontanamenti e riavvicinamenti fra la leader Pd e il leader 5 Stelle. Ellye Giuseppesi sono incrociati, per pochi minuti, a Giffoni Valle Piana, dove si svolge il Giffoni Experience, il più grande festival di cinema per ragazzi al mondo. Il programma della giornata li vedeva ospiti entrambi, ma in successione. Lei aveva appena finito un incontro con i ragazzi della sezione Giffoni Impact; lui avrebbe fatto la stessa cosa nel primo pomeriggio. Si sono incontrati a pranzo, nel convento trecentesco dedicato a San Francesco, ai piedi della collina di Terravecchia.