Samele-Oh oggi in tv semifinale sciabola maschile Parigi 2024 | canale e orario

(Di sabato 27 luglio 2024) Ladellatra Luigie Sanguk Oh sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudell’appuntamento tra i più attesi diper gli azzurri alle Olimpiadi di. Al Grand Palais l’espertissimo fano delle Fiamme Gialle, superato agli ottavi l’altro azzurro Luca Curatoli, ha battuto ai quarti l’egiziano Mohamed Amer, con una grande rimonta fino al 15-13., che ha già vinto l’argento a Tokyo nell’individuale e a squadre, sfiderà il fortissimo coreano, già campione olimpico a squadre tre anni fa in Giappone: appuntamento fissato alle ore 19.50 di sabato 27 luglio, diretta tv su Eurosport 2 visibile all’interno del bouquet di Sky e Dazn, diretta streaming su Discovery + che trasmette le gare in tempo reale. Anche la Rai manderà in onda live gli assalti che assegnano le medaglie.