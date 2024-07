Roma si invaghisce di una barista e la molesta | 60enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – I Carabinieri della StazioneMonteverde Nuovo hanno arrestato unno gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una 37enne italiana. Già in passato la donna, dipendente di un bar in zona Gianicolense, lo aveva denunciato ben 4 volte perché le aveva fatto proposte insistenti nel tempo. Quando lo scorso pomeriggio si è ripresentato al bar la donna, spaventata e preoccupata ha immediatamente contattato il 112. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri intervenuti. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.