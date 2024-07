Piscine l’ennesimo rinvio | Chiesta una variante tecnica pronte entro la fine dell’anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Contrordine: ledelle Casermette sarannoil 2024 e non più aluglio come annunciato dall’assessore Andrea Marchiori nel consiglio comunale tenutosi nel marzo scorso, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere Alberto Cicarè di Strada Comune - Potere al popolo. "Era quello – spiega l’assessore – il tempo contrattuale, ma nei mesi scorsi quel termine è stato spostato per unae così è stato aggiornato il cronoprogramma". Deve aspettare chi aveva pensato di preparare il costume per fare finalmente il bagno nella tanto desiderata piscina maceratese. "Il grosso è stato fatto, siamo infatti un bel pezzo avanti essendo finite le vasche, fatte le prove di carico, i divisori interni.l’anno sarà completata la costruzione della struttura".