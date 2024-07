Parigi 2024 | tuffi altro oro alla Cina nel sincro 3 metri Italia quarta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 lug. (Adnkronos) – Le cinesi Chang Yani e Chen Yiwen si aggiudicano l’oro neicategoria trampolinofemminili con il punteggio di 337.68. Argento alle americane Bacon-Cook con 314.64 e il bronzo alle britanniche Harper-Mew Jensen con 302.28, come ai recenti campionati mondiali. Solo quarte le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno chiuso con 293.52 punti. Le tre volte campionesse mondiali hanno dominato la gara con l’unica piccola imperfezione al quarto e penultimo salto quando sono entrate in acqua non esattamentestessa distanza dal trampolino dopo 3 salti mortali e mezzo. È stato il sesto oro su sette edizioni olimpiche dell’evento per la superpotenza cinese dei, che aveva perso solo contro i russi al debutto nel 2000.