Ora basta le toghe che sbagliano devono pagare Caso Toti Paragone all' assalto

(Di sabato 27 luglio 2024) Volevano le dimissioni di Giovannidalla presidenza della regione Liguria e i magistrati inquirenti che lo hanno costretto agli arresti domiciliari le hanno ottenute. Nel nome del diritto, della giustizia, dell'autonomia della magistratura dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e bla bla bla. Tutto perfetto. Lo hanno ottenuto. Ora però io penso che i cittadini debbano pretendere e ottenere una volta per sempre che i magistrati chee trattano la vita delle persone come se fosse un “bene” a loro disposizione (nel senso delle indagini, sia chiaro), debbanoper avere rovinato ingiustamente la vita altrui.significa risarcire la vittima e lo Stato per i soldi fatti spendere in modo arbitrario.