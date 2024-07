Olimpiadi delusione per la scherma italiana | Fiamingo eliminata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) L’avventura olimpica dellaai Giochi di Parigi inizia in salita, con due delle principali atlete, Giulia Rizzi e Rossella, eliminate precocemente dalla competizione individuale di spada femminile. Giulia Rizzi è stata sconfitta nei sedicesimi di finale dalla polacca Alicja Klasik, segnando un debutto amaro per l’atleta azzurra. Ma il colpo più duro è arrivato con l’eliminazione di Rossella, una delle punte di diamante della squadra, già medaglia d’argento a Rio de Janeiro nel 2016 e bronzo a squadra a Tokyo 2020. Una sconfitta inaspettata La, considerata una delle favorite per una medaglia, è stata battuta dall’americana Cebula con il punteggio di 15-14. L’incontro è stato caratterizzato da un’alta tensione, con la schermitriceche aveva accumulato un vantaggio di 13-12, prima di subire la rimonta decisiva.