Olimpiadi 2024 morte improvvisa per l’allenatore della squadra di boxe delle isole Samoa

(Di sabato 27 luglio 2024)diche partecipa alledi Parigiè mortomente all’età di 60 anni a causa di un infarto che lo ha colpito mentre si trovava nel villaggio olimpico di Saint-Denis, poco fuori dai confini del Comune di Parigi. Lionel Elika Fatupaito si trovava nella propria stanza assieme a un atleta, quando, intorno alle 10.20, si è sentito male ed è deceduto per un infarto attribuito a cause naturali. L’uomo, 60enne, è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne la. Secondo quanto riferisce l’Ansa, sulla scena erano già presenti i medici di emergenza, allertati degli atleti.