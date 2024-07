Napoli Osimhen prigioniero della clausola Brescianini Chiesa e Berardi piste caldissime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) l mercato delsi infiamma:tra PSG e Premier, Lukaku in attesa.obiettivo concreto,più lontani. Le ultime.tra PSG e Premier League: la situazione Il futuro di Victorrimane il nodo centrale del mercato del. L’attaccante nigeriano è nel mirino del PSG, che al momento rappresenta l’opzione più concreta. Tuttavia, il sogno diresta la Premier League, anche se nessun club inglese si è ancora mosso in modo decisivo. Sullo sfondo persistono le sirene arabe, opzione che però non sembra entusiasmare il giocatore. In attesa di sviluppi su, Romelu Lukaku ha già dato il suo assenso al trasferimento al. L’attaccante belga attende solo l’eventuale partenza del nigeriano per unirsi alla squadra di Antonio Conte.