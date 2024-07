Lutto Olimpiadi muore l’allenatore della squadra di pugilato delle Samoa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Lionel Elika Fatupaito, noto allenatoredi boxe, è deceduto improvvisamente venerdì presso il Villaggio Olimpico. Il sessantenne è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo, dove si trovava con un atleta, colto da un malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, non è stato possibile salvargli la vita; il decesso è stato attribuito a cause naturali.Leggi anche:, delusione per la scherma italiana: Fiamingo eliminata L’International Boxing Association (IBA) ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, ricordando la dedizione e la passione che Fatupaito ha sempre dimostrato per il