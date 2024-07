L’ultimo saluto all’infermiere del 118 | Ciao Bruno continua a proteggerci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) È enorme la Chiesa di Santa Croce a Quinto, eppure non ha potuto accogliere tutte le persone che, ieri sono arrivate per dareBianchini: in tanti così sono rimasti fuori o sono saliti al piano superiore per poter seguire la cerimonia. Tantissimi i colleghi del 118, molti dei quali con le divise e gli stendardi delle Misericordie e Pubbliche Assistenze, disposti vicino all’altare. Tutti uniti per consolare i familiari di Bianchini, morto improvvisamente dopo un turno di lavoro alla sede centrale del 118, a poche centinaia di metri da casa, a Pontassieve, per un incidente stradale.