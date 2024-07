Lo sport è tutta la mia vita ma devo pensare al futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) "Di doman non c’è certezza": mai come in questo momento ildella ginnasta brianzola delle Fiamme Oro, Martina Maggio appare più che incerto. È fresca la delusione per non essere stata selezionata per Parigi: a 23 anni è il momento di fare delle riflessioni. I troppi infortuni non le hanno permesso di essere al top della forma: Cosa ha pensato quando le è stato comunicato che non era in squadra? "Non è stato facile, so solo io il periodo che ho passato equello che è stata la preparazione. Il piede mi ha dato un sacco di problemi, ero riuscita a trovare stabilità a livello fisico, stavo ritornando in forma, ma evidentemente non è bastato. È un bel trauma da superare, soprattutto a livello emotivo.