Judo -60 kg maschile oggi in tv con Andrea Carlino Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Il programma e gli orari della categoria -60kg maschile di judo alle Olimpiadi di Parigi 2024 di sabato 27 luglio. Subito impegnato sul tatami l'azzurro Andrea Carlino. L'atleta piemontese, classe 1997, affronterà ai sedicesimi l'australiano Joshua Katz come primo incontro di giornata alle 10.00. La speranza è di ritrovare l'italiano nuovamente in gara nel corso del pomeriggio e più in fondo possibile nel draw, che si concluderà con le finali per il bronzo e per l'oro dalle 17.49. Possibile qualche collegamento su Rai 2 anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l'evento su Discovery+. Sky Sport e Dazn metteranno a disposizione rispettivamente 10 e 8 canali per questi Giochi, quindi potrebbero trasmettere anche il judo sin dalla fase eliminatoria.