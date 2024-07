Israele consegna la proposta di tregua domani vertice a Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Sembra esserci uno spiraglio di speranza per avere unariguardo il conflitto in Palestina. Infatti, i negoziatori dihannoto unadi. I negoziatori israeliani hanno trasmesso agli Usa la“aggiornata”. Che riguarda un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. A riferirlo il sito Walla, secondo cui nellasono contenute le condizioni sollevate dal premier Benyamin Netanyahu. Ladidie ilNel documento presentato si parla di un meccanismo di controllo per impedire il passaggio dal sud al nord di Gaza di miliziani. Inoltre,è atteso untra la delegazione israeliana, guidata dal capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar, Mohammed Al-Thani, e il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamal.