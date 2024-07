Ingannano un uomo con la promessa di guadagni facili 4 denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Corchiano (Viterbo) quattro persone sono state denunciate per truffa ai danni di un cittadino, indotto ad acquistare prodotti online con la prospettiva di conseguire. La vicenda, consumatasi in rete, ha visto gli indagati mettere in atto una sofisticata trappola per ingannare la vittima. La truffa, infatti, si basava su un meccanismo ben congegnato: la vittima veniva contattata e le veniva proposto un sistema di acquisto di prodotti online che prometteva rendimenti elevati. Per rendere l’offerta più allettante, i truffatori garantivano un guadagno immediato dopo il primo acquisto, inducendo così la vittima a fidarsi e a investire ulteriormente. Dopo aver ottenuto un effettivo guadagno sul primo acquisto, la vittima veniva incoraggiata a comprare altri prodotti con la speranza di replicare il successo iniziale.