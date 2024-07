In Italia la vita lavorativa sale a 33 anni ma in Ue è la penultima | la classifica Eurostat

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) Lamedia deglini è diventata più lunga, ma non per le donne e non abbastanza per l’Europa. Un’indaginerivela come insi lavori in media per 32,9, un valore in crescita ma che rimane lontano dal livello generale europeo di 36,9. Un divario che diventa ancora più marcato se si prendono in considerazione le lavoratrici, che nel nostro Paese hanno una carriera inferiore di ben 8,9rispetto agli uomini, più corta di 6,4se si considerano le donne nel resto del continente. L’indagineSecondi i datisulla durata dellamedia, a partire dai 15, la durata dell’occupazione della forza lavoro dell’Unione europea è aumentata costantemente dal 2013, ad eccezione del 2020, quando per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 il livello è sceso a 35,6dai 35,9 dell’anno precedente.