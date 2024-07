Il crash informatico più grande del mondo ci insegnerà qualcosa?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 27 luglio 2024) Resilienza è un termine diventato “di moda” negli ultimi anni. Una parola usata e abusata in ogni aspetto della nostra vita, con un intrinseco riferimento anche a decisioni politiche, sociali ed economiche. Per quel che riguarda ildella tecnologia, si è spesso parlato di resilienza informatica, con promesse che si sono perse nell’enorme calderone dei “vorrei, ma non posso” (o “potrei, ma non voglio”). Sta di fatto che oggi ilintero ha l’occasione di fermarsi e riflettere sul futuro della dipendenza – in ogni aspetto della nostra vita – dai prodotti e servizi offerti “generosamente” dalle aziende Big Tech. Il punto di partenza di quest’analisi sul dove siamo e dove vogliamo realmente andare è rappresentato dal bug di CrowdStrike che ha paralizzato l’intero globo.