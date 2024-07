Giorgia Meloni in Cina Lo speciale di Formiche net

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 luglio 2024) Inizierà domenica 28 luglio e si concluderà mercoledì 31 la visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese della presidente del Consiglio. Quello dei prossimi giorni sarà il primo contatto formale di alto livello dopo l'uscita italiana dalla Bri, la Via della Seta, gestita da Roma come estremo garbo diplomatico, per evitare di sensibilizzare eccessivamente Pechino su quello che è un effettivo insuccesso. Tra gli appuntamenti della presidente del Consiglio l'inaugurazione del business forum Italia-insieme al premier Li Qiang e un omaggio a Marco Polo a 700 anni dalla scomparsa. Sul tavolo, però, anche i dossier internazionali.