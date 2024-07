Errani-Zheng in tv oggi tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Saradovrà vedersela con Qinwenin occasione del primo turno del torneo disingolarealledi. Così come era accaduto tre anni fa a Tokyo, la veteranata azzurra riesce in extremis a garantirsi un’altra partecipazione olimpica anche nel tabellone di singolare. In Giappone non andò benissimo, con Sara che venne travolta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova. E anchesarà un match alquanto ostico, contro la cinese finalista agli Australian Open e recente vincitrice del torneo di Palermo. Proprio in Sicilia le due si sono affrontate dieci giorni fa, con vittoria netta e schiacciante della top-10 del ranking mondiale.