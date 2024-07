Deadpool & Wolverine conquista il box office | è la sesta più grande apertura di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 luglio 2024) A poco tempo dal suo debuttoha giàto tre record al botteghino nazionale, raccogliendo 96 milioni di dollari e superando Inside Out 2.della Disney e dei Marvel Studios ha raccolto un'enorme cifra di 96 milioni di dollari in 4.210 sale tra venerdì e anteprime. Si tratta della piùnazionale dell'anno, superiore ai 62 milioni di dollari ottenuti da Inside Out 2 a giugno. Non solo, è anche il piùincasso di sempre per un film vietato ai minori e il sesto più alto di, senza tener conto dell'inflazione. Si tratta di una vittoria epica per il mercenario chiacchierone e di unrecupero per i Marvel Studios, che vengono dal peggior risultato nazionale