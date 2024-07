Deadpool e Wolverine | quando si svolge nella linea temporale del MCU?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024)sidel(qui la recensione) ha portato ufficialmente gli eroi titolari nele, così facendo, ha fatto sorgere la domanda su quale sia la loro collocazione. Gli X-Men e i mutanti in generale sono tornati sotto l’egida della Marvel dopo che, nel 2019, l’acquisizione della Fox da parte della Disney ha trasferito i diritti cinematografici alla Marvel. Da allora, ilha fatto debuttare i personaggi degli X-Men della Fox in camei in diverse produzioni, tra cui il cameo di Kelsey Grammer in The Marvels è il più recente. Tuttavia, è toccato aportare questi personaggi all’interno del. La saga del multiverso delha fortunatamente fornito la narrazione perfetta per farlo.