Dal 26 luglio è in radio BOLOGNA IN CHAMPIONS LEAGUE di ANDREA MINGARDI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) Dal 262024 è inil nuovo singolo “IN” di. E sono annunciate nuove date estive dei concerti. “in” è il nuovo singolo diDa venerdì 262024 è in rotazionefonica “IN”, il nuovo singolo di, disponibile sulle piattaforme digitali dal 31. Cosa rappresenta “in”? “in” è un samba carnevalesco che rappresenta bene la gioia e i caroselli dei tifosi dopo 60 anni di astinenza. Inoltre, la fase in dialetto desidera esportare una inequivocabile ironia locale. Spiegaa proposito del brano: “Aveva ragione Leopardi. Si gode più il sabato della domenica. E il nostro sabato calcistico l’abbiamo già avuto: siamo in, festa, gioia, goliardia, ironia.