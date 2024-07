Cos’è il mukbang e perché è pericoloso per chi lo fa e chi lo guarda

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 luglio 2024) Il, unione di due parole coreane che significano mangiare e trasmettere, è un contenuto che mostra un creator mentre parla e interagisce coi follower mangiando grandi quantità di cibo. Si tratta di video diffusi sulle piattaforme classiche come YouTube e Twitch, in diretta e non. Questo tipo di video nasce e prospera nella Corea del Sud intorno al 2010, ma si è diffuso in tutto il mondo. Tanto da dar vita a veri e propri canali specializzati in questo tipo di format. A volte con esiti tragici, come avvenuto qualche giorno fa alla cinese Pan Xiaoting, deceduta a soli 24 anni nel mezzo di undopo aver ingerito 10 kg di cibo. L’autopsia ha rivelato poi che era rimasto quasi totalmente indigerito, provocando una morte per schiacciamento degli organi interni. Psicologi ed esperti di alimentazione hanno spesso sottolineato la pericolosità di contenuti del genere.