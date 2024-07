Calafiori vola a Londra Bologna in caccia del sostituto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Riccardoè in viaggio per. L’ormai ex difensore delha ufficializzato l’addio ai rossoblù, con un post pubblicato sui social dai suoi agenti Alessandro Lucci e Alessio Ceccarelli che mostra proprio il ventiduenne romano insieme a loro all’interno dell’aereo che lo porterà nella City per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Arsenal. Contratto che tuttavia dovrebbe essere sottoscritto negli Stati Uniti dove presumibilmentevolerà dopo i test medici per raggiungere la squadra nella tournée americana. La foto ha subito scatenato i tifosi dei Gunners che hanato in tanti dando il benvenuto al nuovo acquisto e azzardando anche paragoni importanti come “The New Maldini”.