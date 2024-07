Bridgerton – Stagione 4 | cosa aspettarsi dalla quarta stagione in base al libro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 27 luglio 2024)4:inalSiamo venuti a conoscenza del fatto che lo spasimante della prossimamatrimoniale – o della prossimadi– non sarà altro che un certo Benedict(Luke Thompson). Sì, Netflix, la produttrice Shonda Rhimes e la showrunner Jess Brownell hanno fatto la loro scelta e la prossimadell’amata serie di romanzi Regency sarà incentrata sul secondogenito dei. I fan dei libri avevano già capito questo fatto, dato che la terzasi è conclusa con cenni a un ballo in maschera tenuto da Violet(Ruth Gemmel), proprio l’evento sociale in cui Benedict incontra la sua amata Sophie Beckett.