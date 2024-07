Atp Atlanta 2024 Bellucci fuori a testa alta contro Rinderknech nei quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Mattianon riesce a conquistare la prima semifinale ATP della sua carriera in quel di. Nell’ATP 250 in corso sul veloce outdoor, il tennista classe ’01 si arrende neidi finale in tre set, con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-1, al francese Arthur. Un match giocato nella tardissima serata americana dopo continui rinvii per pioggia, che ha visto il francese imporsi dopo quasi due ore e mezza di gioco. Rimpianti soprattutto per il primo set, in cuisi è trovato a condurre 4-2 prima di restituire il break ed è stato avanti 5-4 e quindi a due punti dal set nel tie-break. Dopo aver vinto la seconda frazione per 6-3, le energie dell’azzurro sono andate man mano scomparendo e il terzo parziale è stato dominato dall’esperto avversario, che troverà in semifinale Nishioka.