Atp 250 di Umago Musetti-Cerundolo | orario e dove vedere la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)(Croazia), 27 luglio 2024 - Prima di decollare alla volta di Parigi e affrontare le Olimpiadi, Lorenzoha l'occasione di conquistare il titolo dell'Atp 250 di. Il toscano ha infatti centrato il pass per la(la seconda in stagione dopo quella persa al Queen's contro Tommy Paul) grazie al successo per 6-4, 6-1 ai danni del ceco Jakub Mensík. Adesso l'azzurro sfiderà Francisco, che durante il suo percorso in Croazia ha avuto ragione - oltre che di Andrej Rublev nello scorso turno e di Matej Dodig - anche di un altro azzurro come Lorenzo Sonego nei quarti di. Per quanto concerne il toscano invece, prima di Mensik aveva mandato al tappeto il serbo Dusan Lajovic e l'argentino Marco Trungelliti.