Volley Brasile senza Allan contro l’Italia alle Olimpiadi | opposto infortunato c’è la sostituzione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilnon potrà contare sull’Alan De Souza in vista della partita, invalido per la fase a gironi del torneo dimaschiledi Parigi 2024. Il bomber ha infatti accusato un dolore al polpaccio sinistro qualche giorno fa, ha saltato gli ultiminamenti e non è riuscito a recuperare in vista del match di debutto ai Giochi. I verdeoro perdono un terminale offensivo di lusso in vista del confronto con i Campioni del Mondo. Lo staff medico ha deciso di escludere l’attaccante dal confronto di domani, ma si è dichiarato ottimista in vista di un possibile recupero per i successivi incroci con Polonia ed Egitto. Nel frattempo entra al suo posto la riserva designata dai verdeoro, ovvero lo schiacciatore Henrique Honorato.