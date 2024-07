Una mostra di fumetti nel parco di via Malpighi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Unadineldi via. L’esposizione, dal titolo “Storie atra Mythos e realtà”, è inserita all’interno della quarta edizione delFestival in programma da giovedì 1 a sabato 3 agosto e andrà a rinnovare un partecipato appuntamento dove arte, intrattenimento e socializzazione diventano veicoli per valorizzare e far vivere il popoloso quartiere cittadino. Questa iniziativa, promossa dall’associazione Arezzo Che Spacca, è curata da Ilaria Pugi e farà affidamento sulle opere di duesti di calibro nazionale quali Roberto Melis e Valeria Del Gatto che condivideranno le loro vignette sotto il porticato dei palazzi adiacenti al