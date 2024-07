Tutto quello che sappiamo sull' iPhone pieghevole che arriverà prima del previsto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Dopo anni di indiscrezioni e smentite, Apple sembrerebbe realmente intenzionata a sviluppare un progetto di smartphone foldable,a scia di quanto visto di recente con i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. Se finora la Mela aveva lasciato corda ai competitor nella consapevolezza che si trattasse di una tecnologia ancora in via di sviluppo, ora il boom di popolarità dei pieghevoli (+49% di vendite nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno scorso) avrebbe convinto la società di Cupertino a investire seriamentea ricerca dell'. Anche perché, oramai, non si può più parlare nemmeno di dispositivi acerbi: gli ultimi Samsung Galaxy hanno ulteriormente irrobustito la struttura dello schermo e della cerniera, riducendo al minimo ogni possibile problema di affidabilità.