Turismo ultimo week end di luglio 2024 | prenotazioni ferme all’84% della disponibilità

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per l’end di, primo dell’esodo estivo, le previsioni sono positive: nelle strutture ricettive ufficiali sono state prenotate 8 camere disponibili su 10, tra oggi e domenica 28. 700 mila i pernottamenti stimati per ilend, leggera flessione delle richieste per le città d’arte e le località dell’offerta termale, stabili le aree di montagna e le località rurali e di collina, ma cresce leggermente l’occupazione delle strutturecosta L'articoloend diproviene da Firenze Post.