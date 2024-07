Trova un ladro in casa lo accoltella e torna a dormire

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) In questo periodo molte persone partono per le vacanze, lasciando le case incustodite, o magari tengono le finestre e i balconi aperti per far passare un po’ di aria e resistere a questa nuova ondata di calore che sta interessando l’Italia intera. Circostanze che però attirano i cosiddetti topi d’appartamento, che si infilano nelle case di malcapitati cittadini per rubare tutto ciò cheno di prezioso. E così ieri notte, tra il 25 e il 26 luglio, unsi è introdotto in via Mac Mahon a Milano per provare a rubare qualcosa, ma ha scelto la“sbagliata”.sorpreso eto dal padrone diSecondo la ricostruzione il, un uomo 34enne, si è introdotto in un appartamento al piano rialzato dove vive un uomo cinese di 48enni nel tentativo di rubare qualcosa.