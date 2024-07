Traffico Roma del 26-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Luceverdeper trovati all’ascolto la polizia locale Segnalain coda Corso di Francia per la chiusura temporanea del uscita per immettersi in Piazzale Ankara direzione Viale Tiziano a causa di un incendio in via Delle fuori Italico code pere lavori tra uscita e Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense è l’uscita San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili le ripercussioni alla circolazione Soprattutto nella zona di San Giovanni in tutte le vie limitrofe altrettanto a Porta Maggiore in viale dello Scalo di San Lorenzo un’altra notizia che riguarda sempre la tangenziale est e prorogata alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale e ...