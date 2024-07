Tirrenia ospita una parata di auto d' epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pisa, 26 luglio 2024 - Led'arrivano a. Pisa Eventiorganizza unadi 50 veicoli, provenienti da tutta la regione che si ritroveranno dalle 18.30 alle 24 nella piazza centrale della cittadina del lungomare pisano. Gli equipaggi mostreranno le loronella bellissima cornice della via principale di, godendo dell'lità delle attività commerciali che si sono subito mobilitate per l'occasione. Una giornata per consentirà ai presenti di ammirare liberamente le quattro ruote storiche che sfileranno, per la curiosità dei più piccoli, la memoria dei più grandi e la passione dei cultori. I veicoli saranno esposti per aree tematiche: Supercar, Rally, Cinema, Cabrio, Vintage e Youngtimer.Tra gli veicoli: Ferrari, Maserati e Porsche; Lancia Delta Evo, Mitsubishi Lancer Evo, Peugeot 205 Rallye, Ford Sierra Cosworth, Fiat Uno Turbo i.e.