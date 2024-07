Tamponamento sulla A22 tra i coinvolti c’è anche il sindaco di Mantova che rassicura | Tutti illesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Una brutta avventura per Mattia Palazzi,di, forse frutto di qualche ‘benevola maledizione’, come ha ironicamente scherzato lui stesso. Il primo cittadino, classe 1978, ha postato sui social un selfie con tanto di collare lungo i corridoi del pronto soccorso di, aggiornando i cittadini di essere stato protagonista di unlungo l’A22. “Evidentemente qualche ‘benevola maledizione’ per i tanti cantieri è arrivata. TamponatoA22 mentre andavo a una riunione di Autobrennero. Una gran botta, un bel colpo di frusta, ma per fortunail signore che ci ha tamponato. Dieci giorni di collarino, antidolorifici e via” ha scritto il, che proprio pochi giorni fa era salito alla ribalta grazie alla classifica del Sole 24Ore sull’indice di gradimento dei primi cittadini italiani.