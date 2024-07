Rula Jebreal da record | monologo da 1 minuto e 45 secondi E Marianna Aprile la ringrazia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Une 45di straordinaria tirata anti-Netanyahu. In collegamento con In Onda su La7,riceve carta bianca dai due conduttori Luca Telese eper commentare, a modo suo, il discorso del premier israeliano al Congresso americano, a cui è seguito il faccia a faccia di oggi con Donald Trump. "Il discorso di Netanyahu è propaganda pura - premette la giornalista palestinese di nascita, oggi alla Cnn ma per anni volto assai noto della tv italiana -. Ma la cosa straordinaria è che 24 ore prima del suo arrivo, e questa è la cosa importante, i servizi segreti israeliani, i capi del Mossad e alcuni capi dell'esercito hanno mandato una lettera al Congresso americano con 3 punti fondamentali: Netanyahu è una minaccia alla sicurezza nazionale di Israele e danneggia anche la sicurezza nazionale americana".