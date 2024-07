Programma amichevoli oggi venerdì 26 luglio 2024 | calendario e orari partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nuova giornata dinel precampionato delle squadre di Serie A. Sono tre le squadre a scendere in campo nella giornata di26. Alle 15:00 l’Empoli sfiderà lo Spezia (che milita in Serie B) a porte chiuse nell’impianto sportivo di Naz Sciaves. Roberto D’Aversa cerca buone indicazioni dai suoi giocatori, dopo il nuovo arrivo di Mattia Viti e in attesa di altri colpi dal mercato. Discorso simile anche per la Juventus che alle 17:00 affronterà il Norimberga nella cornice del Max-Morlock Stadion. Infine, ilodierno sarà chiuso dalla Fiorentina che nella sua tournée inglese deve vedersela con il Bolton al Macron Stadium alle 20:30, ora italiana.