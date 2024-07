Parigi 2024 Schiavone | Sinner? Dobbiamo rispettarlo e aspettarlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Mi dispiace molto che Jannik non sia riuscito ad esserci, ma avrà sicuramente delle ragioni molto importanti e forti. Non lo difendo e non lo biasimo, ma è solo un dispiacere da grande atleta. Lo rivedremo tra quattro anni. La parte fisica di un atleta è sempre molto sensibile e all’ordine del giorno. Sembra una cosa semplice, ma stare sempre bene e in forma in ogni occasione e torneo è stress, lavoro e capacità di equilibrio.nei prossimi tornei”. Lo ha detto ai microfoni di Sportface.it, l’ex tennista Francescapresente ain veste di ‘ambassador’ dello sport italiano, soffermandosi sulla decisione di Jannikdi dare forfait ai Giochi Olimpici per una tonsillite.