Oroscopo Paolo Fox weekend 27-28 luglio 2024 | Pesci non deve isolarsi

(Di venerdì 26 luglio 2024)Fox rivela l'di sabato 27 e domenica 28, concentrandosi su amore, emozioni, lavoro e salute. La Luna si accingerà a transitare nella casa del Toro e questo porterà un po' di caos generale. I nati delnon dovranno, anzi. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox del27-28Fox 27-28: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: in questo fine settimana si accentuerà la voglia di amare. Sarai pieno di vigore. Se sei in coppia, avrai modo di trascorrere del tempo di qualità con il partner. Emozioni: possibile conflitto con un Toro. Cerca di non agire impulsivamente. Lavoro: dovrai essere diplomatico nel far valere le tue ragioni. Il cielo sarà ottimo per commercianti e freelance. Salute: ti sentirai affaticato, cerca di non strafare.