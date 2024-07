Olimpiadi Parigi 2024 | qual è la nazione con più partecipanti e quale la più esigua

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gli USA saranno la delegazione più numerosa alledi, che incominceranno ufficialmente questa sera con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. La corazzata a stelle e strisce sarà composta da ben 592 elementi, distanziando di diciannove unità i padroni di casa della Francia (573 atleti). L’Australia sfrutta il favorevole meccanismo diificazione per portare in terra transalpina ben 460 sportivi e prendendosi il terzo posto, davannti a Germania (428), Giappone (403) e Cina (388). L’Italia è ottava in questa speciale classifica con 380alla rassegna a cinque cerchi (non vengono prese in considerazione le riserve), ad appena due lunghezze dalla settima piazza della Spagna. Il Bel Paese precede la Gran Bretagna (327), il Canada (315), il Brasile (275) e i Paesi Bassi (258).