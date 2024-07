Olimpiadi di Parigi 2024 standing ovation per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 luglio– Grande emozione alla cerimonia d'apertura delledi: l'ingresso della delegazione ucraina, guidata dalla tennista Elena Svitolina, ha ricevuto lada parte del pubblico. Svitolina, 29enne campionessa ucraina di tennis, è stata scelta come portabandiera della sua Nazionale a questi Giochi Olimpici, i primi dopo l'invasione russa deldel febbraio 2022. Come noto, non saranno rappresentate nè la Russia nè la Bielorussia, con gli atleti delle rispettive nazioni che gareggeranno come indipendenti. (Foto: Instagram olympicteamukraine)