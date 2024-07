Olimpiadi di Parigi 2024 furto alla leggenda del calcio brasiliano Zico Dal taxi gli fregano la valigia | dentro rolex e contanti per 500mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ledise possono esser un occasione magica per alcuni possono anche diventare un incubo per altri. Tra questi, ex gloria di Flamengo e Udinese, è stato derubato nella capitale francese. E i ladri sono svaniti nel nulla. Secondo quanto riporta Le Parisien il danno ammonta a circa. Mentre una fonte vicina alle indagini, contattata dall’Afp, sostiene che il danno sia sovrastimato. Leda incubo per: sparitie 4milainLabrasiliana si trovava aper assistere ai Giochi Olimpici su invito della delegazione verdeoro. Giovedì seraha lasciato il suo albergo situato nel 19° arrondissement utilizzando un. Aveva con sé una valigetta, che è stata depositata nel bagagliaio del