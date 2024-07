Morto schiacciato da una rotoballa a Modena | vittima un uomo di 72 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Novi (), 26 luglio 2024 – Tragedia nel pomeriggio, poco dopo le 16 nelle campagne di Novi di, in viale Bassa. Unanziano di 72è deceduto infatti dopo essere rimastoda unache pare stesse scaricando all'interno del campo di un'azienda agricola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso da Bologna ma, all'arrivo degli operatori, purtroppo, per l'agricoltore non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Novi e Carpi, subito giunti sul posto per individuare la causa del tragico infortunio sul lavoro. Sul posto anche i vigili del fuoco.