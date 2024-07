Milan Zlatan Ibrahimovic avvisa i giovani | mangia o vieni mangiato!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli Stati Uniti e si è soffermato sul suo ruolo da dirigente. Ecco le paroleè da sempre un punto di riferimento per ie non solo. Arrivato negli Stati Uniti per mostrare tutta la sua vicinanza alla formazione allenata da Paulo Fonseca, che inizierà la tournée domenica 28 contro il Manchester City, lo svedese si è concesso per alcune interviste e, ai microfoni di CBS Mornings, ha voluto dare un consiglio aiche aspirano a diventare dei giocatori professionisti. Queste le sue dichiarazioni: Un consiglio per i? Dipende da quanto lontano vuoi arrivare. Io ho creduto nella disciplina e nel duro lavoro, che ripagano sempre. Quindi già in tenera età devi prepararti mentalmente perché quando arrivi sui grandi palcoscenici o mangi oto.